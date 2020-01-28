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Общество

В Ат-Баши митингуют против строительства логистического центра

В Ат-Башинском районе Нарынской области возле здания акимиата местные жители вышли на акцию протеста. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Жители требуют отменить выдачу земли китайским инвесторам в аренду для строительства логистического центра. В мирном митинге участвовали около 150 человек.

Местные жители настаивают на том, чтобы правительство привлекало для строительства индустриального торгово-логистического центра местных бизнесменов, а не зарубежных.

Напомним, что ранее государственная СЭЗ «Нарын» передала 200 гектаров земли в Ат-Башинском районе в аренду на 49 лет кыргызско-китайскому предприятию «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Предприятие получило землю для реализации проекта по строительству логистического центра. В декабре прошлого года было начато строительство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141815/
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