В Ат-Баши митингуют против строительства логистического центра

В Ат-Башинском районе Нарынской области возле здания акимиата местные жители вышли на акцию протеста. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Жители требуют отменить выдачу земли китайским инвесторам в аренду для строительства логистического центра. В мирном митинге участвовали около 150 человек.

Местные жители настаивают на том, чтобы правительство привлекало для строительства индустриального торгово-логистического центра местных бизнесменов, а не зарубежных.