Дело Садыра Жапарова. Адвокат настаивает на его переводе в колонию-поселение

Адвокат экс-депутата Садыра Жапарова Шерабедин Токтосунов заявил, что его подзащитный согласно УПК должен быть переведен в колонию-поселение 5 февраля.

По его словам, статья 16 про «особо опасный рецидив» уже исключена из Уголовного кодекса КР. «Когда суд пересматривал дело, после вступления в силу новых кодексов статью 16 полностью исключили из обвинения. Преступление теперь считается не «особо тяжким», а просто «тяжким». Остальные статьи не мешают переводу в колонию-поселение. Садыр Жапаров имеет право на перевод, у него нет долгов и порицаний», — сказал Шерабедин Токтосунов.

Ранее, напомним, глава ГСИН Мелис Турганбаев отмечал, что Садыр Жапаров условно-досрочному освобождению или переводу в колонию-поселение не подлежит, потому что преступление, которое тот совершил, относится к разряду особо тяжких, а он сам признан «организатором совершения преступления или лицом, руководившим его исполнением».

По данным Госслужбы исполнения наказаний, Садыр Жапаров будет освобожден 5 октября 2026 года. Отметим, в Кыргызстане создан штаб защиты и поддержки бывшего нардепа. Его представители собрали 500 тысяч подписей.

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Кроме того, осужденный обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой проявить акт доброй воли и освободить его. В своем прошении Садыр Жапаров отметил, что ни в чем не виноват и противоправных действий не совершал. Обращение поступило на рассмотрение в комиссию по помилованию.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.