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Общество

Помилование Садыра Жапарова. В поддержку нардепа собрано 500 тысяч подписей

За освобождение бывшего нардепа Садыра Жапарова собрано 500 тысяч подписей. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Мелис Аспеков.

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По его словам, сторонники экс-парламентария планируют собрать миллион подписей и потом передать президенту Сооронбаю Жээнбекову. Кроме того, адвокаты Садыра Жапарова продолжают сбор документов, чтобы отправить прошение своего подзащитного на рассмотрение в комиссию по помилованию.

Известно, что в прошении Садыр Жапаров указал, что ни в чем не виновен, противоправных действий не совершал, а его семья находится в тяжелом положении — умерли отец и мать, похоронили сына. Экс-депутат ЖК просит помилования и освобождения.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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