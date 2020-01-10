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Общество

Дело Садыра Жапарова. Экс-депутат выйдет на свободу в 2026 году

В ГСИН сообщили, когда экс-депутат Садыр Жапаров выйдет на свободу. Уточняется, что на условно-досрочное освобождение бывшему парламентарию рассчитывать не приходится

По данным Госслужбы исполнения наказаний, Садыр Жапаров будет освобожден 5 октября 2026 года. Отметим, в Кыргызстане создан штаб защиты и поддержки бывшего нардепа. Его представители собрали  500 тысяч подписей

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Кроме того, осужденный обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой проявить акт доброй воли и освободить его. В своем прошении Садыр Жапаров отметил, что ни в чем не виноват и противоправных действий не совершал. Обращение поступило на рассмотрение в комиссию по помилованию. 

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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