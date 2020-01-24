Суд оставил без рассмотрения иск Сагынбека Абдрахманова к Алмазбеку Атамбаеву

Первомайский районный суд Бишкека оставил без рассмотрения исковое заявление Сагынбека Абдрахманова к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и депутату Асель Кодурановой, временно исполняющей обязанности главы партии СДПК.

Отметим, что Сагынбек Абдрахманов просил признать недействительными съезд СДПК от 6 апреля 2019 года и решения политсовета СДПК от 25 мая 2019-го об утверждении Асель Кодурановой исполняющей обязанности председателя партии.

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По словам юриста СДПК и члена политсовета Нурбека Касымбекова, если в течение 10 дней сторона Сагынбека Абдрахманова не обжалует это решение первой инстанции, то Министерство юстиции должно внести изменения данных в реестр юридических лиц. «Вместо Сагынбека Абдрахманова впишут фамилию Асель Кодурановой в качестве председателя», — отметил он.

Напомним, что бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов партии.