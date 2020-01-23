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Общество

Суд по «Акнету». Главный фигурант в реанимации, процесс отложен

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня должно было начаться рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова.

Однако процесс перенесен. 21 января в связи с резким ухудшением здоровья главного фигуранта дела госпитализировали в Национальный центр кардиологии. Об этом сообщил адвокат подсудимого.

Суд вынес решение направить официальный запрос в медицинское учреждение, чтобы получить подтверждение, после чего процесс будет продолжен.

Дата следующего слушания неизвестна.

Напомним, Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141413/
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