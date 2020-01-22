Вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека. Суд отказал в удовлетворении иска

Межрайонный суд отказал горожанам в удовлетворении иска о признании недействительным постановления БГК о передаче имущественного комплекса — школы «Газпром» одноименному фонду. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

«Решение суда было ожидаемым. За весь процесс судья не задала ни одного вопроса. После того как получим на руки полный текст решения, обжалуем его. Мы пойдем до конца», — сообщила она.

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Светлана Антропова добавила, что сейчас готовится межправительственное соглашение, по которому имущественный комплекс с участком будет передан фонду на 20 лет на безвозмездной основе.

«Там прописано, что соглашение может быть пролонгировано на 25 лет. Это заведомо невыгодный контракт для нашей страны», — сказала она.

Напомним, что капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников, остальные оплачивают 22 тысячи сомов в месяц.

Школу «Газпром» передали в управление одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019-го.