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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Стало известно, за что задержали редактора газеты «Чындык»

Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали за публикацию секретных документов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что журналиста водворят в ИВС на 48 часов.

«Турсунбеку Бейшенбекову вменяют соучастие в злоупотреблении должностным положением. По предварительным данным, журналист опубликовал объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Документ, по некоторым данным, представителю СМИ передал бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов», — сообщили редакции.

Напомним, редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали сегодня в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141017/
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