Очередной водитель маршрутки в Бишкеке собирал по 20 сомов за проезд

Водитель маршрутного такси № 185 требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд после 21.00. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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Материалы передали в управление городского транспорта Бишкека. Специалисты обещали разобраться в ситуации и предоставить подробную информацию позже.

Напомним, на прошлой неделе водитель маршрутного такси № 117 также требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд. Все заплатили ту сумму, которую он самовольно установил. Однако у одного пассажира не хватило средств, и водитель попросил его выйти.