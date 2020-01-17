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Общество

В парламенте озаботились судьбой жен пограничников

В парламенте Кыргызстана озаботились судьбой жен пограничников. Депутаты разработали пакет поправок к Закону «О Государственной пограничной службе».

Авторы указывают, что наряду с мужчинами службу несут и женщины на различных воинских должностях. Пограничникам, как правило, достаются труднодоступные районы.

«Как показывает анализ, есть немало фактов прохождения военной службы в одной воинской части ГПС семейных пар. В большинстве случаев супруг — офицер, а жена — рядовая. При переводе супруга его спутнице приходится увольняться и вновь призываться. В связи с чем женщины-военнослужащие теряют выслугу лет. Служба в ГПС связана с поддержанием постоянной боевой готовности частей и их подразделений, что требует больших физических и эмоциональных перегрузок, необходимостью служить в отдаленных и труднодоступных местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Тем самым военнослужащий не только сам подвергается лишениям военной службы, но и вынужден подвергать лишениям членов семьи», — отметили нардепы.

Они предлагают назначать пенсии по выслуге лет женам пограничников, если они в течение пяти лет не могут сами трудоустроиться на погранзаставе, где служат их мужья.

Проект закона представлен на общественное обсуждение. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140841/
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