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Общество

Сколько судей наказали, рассказали в дисциплинарной комиссии

В 2019 году дисциплинарная комиссия при Совете судей рассмотрела 863 обращения. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. 

По ее данным, 456 обращений возвращено, а по 167 отказано в привлечении к дисциплинарной ответственности судей. По 50 жалобам применено дисциплинарное взыскание, по 32 вынесены предупреждения, по 11  замечания, по 5  выговоры. Досрочно освобождены от должности двое судей, трое привлечены к уголовной ответственности. 

На стадии рассмотрения находится еще 135 жалоб.

Сегодня стало известно, что уволена судья Ошского горсуда Айнура Сулайманова. Она изменила санкцию на домашний арест члену ОПГ по прозвищу Казак, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Он также подозревается в организации нападения на родственника экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140814/
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