Судья, отпустившая под домашний арест подозреваемого в изнасиловании, уволена

Судья Ошского городского суда Айнура Сулайманова досрочно освобождена от должности. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что с предложением об освобождении к президенту обратилась дисциплинарная комиссия при Совете судей, куда поступило представление от прокуратуры Ошской области.

Айнура Сулайманова при рассмотрении уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, связанного с наркотиками, вынесла судебный акт о принудительном применении мер медицинского характера, не исследовав все обстоятельства. В материалах дела нет также заключения судебной экспертизы.

Вышестоящая инстанция акт отменила, обвиняемый был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кроме того, судья Айнура Сулайманова изменила санкцию на домашний арест члену ОПГ по прозвищу Казак, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Он также подозревается в организации нападения на родственника экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.