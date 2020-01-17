Глава села Максат рассказал, зачем приехал в Бишкек и почему выступил на митинге

Накануне в Баткене прошло координационное совещание силовиков под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова.

Чиновник возмутился выступлением главы села Максат Лейлекского района Сапарали Адинаева на митинге в Бишкеке 15 января. Он потребовал провести служебное расследование в отношении главы села, несмотря на то, что аким района сообщил, что Сапарали Адинаев находится в трудовом отпуске и он может быть где угодно.

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«У нас есть руководители, которые будоражат народ. Проведите служебное расследование и результаты передайте губернатору. Срок — неделя. Мы не допустим, чтобы такие руководители выступали против государственной политики, политики президента», — заявил Жениш Разаков.

Сапарали Адинаев 13 лет является главой одного из самых проблемных и небезопасных сел Кыргызстана. Максат находится на границе с Таджикистаном, и здесь нередко происходят конфликты с соседями. В отличие от других коллег, главе села приходится не только решать социальные, инфраструктурные проблемы, но и защищать земли страны в буквальном смысле под дулом автоматов.

24.kg поинтересовалось у Сапарали Адинаева, что он делал в Бишкеке.

Фото 24.kg. Сапарали Адинаев

— Вы находитесь в Бишкеке по личным делам?

— С 8 января я нахожусь в трудовом отпуске. Мой сын пятиклассник, учится в музыкальной школе в столице. Он заболел. Приехал к нему. Проверяем его здоровье, сдали анализы, ходим по врачам.

15 января я пришел в Жогорку Кенеш на встречу с депутатом Жанаром Акаевым. Он до этого приезжал в Максат ознакомиться с ситуацией и решил некоторые наши проблемы. Пользуясь случаем, я и зашел к нардепу. Передал ему письма сельчан, их просьбы. Вы сами знаете, что в Максате много проблем, нет ни питьевой, ни поливной воды. Мы говорили и об этом с Жанаром Акаевым.

— Вице-премьер-министр поручил провести служебное расследование. Он возмущен вашим появлением и выступлением на митинге. Что вы там сказали?

— Я не планировал выступать, но меня попросили сказать несколько слов, как представителя приграничного села. Я не требовал ни чьей отставки.

Я говорил лишь о том, что постоянно повторяю всем руководителям страны — и премьер-министру, и президенту — о трудностях жизни на границе.

Они сами прекрасно знают обо всем этом. Я лишь выполняю свою работу, в первую очередь перед своими односельчанами.

— На митинге вы сказали, что в свое время за вашу голову соседи пообещали вознаграждение...

— Да, в 2014 году была информация о том, что за мою голову объявили вознаграждение в размере $10 тысяч. Если помните, тогда мы строили мост дружбы между Кулунду и Максатом. Соседи пытались препятствовать, так как мы открывали себе прямую дорогу в объезд их территории. А я, как глава села, ходил и помогал как мог, чтобы достроить.

Еще в 2016-м мы повесили флаг Кыргызстана в нашем селе. Несколько дней никто не трогал. Потом пришли силовики Таджикистана и обвинили меня в провокации, якобы я повесил флаг Кыргызстана на их территории. Сапарали Адинаев

Но в результате мы доказали, что более гектара земли незаконно захвачено и освоено гражданами РТ. Флагшток был установлен на территории КР. Да, мы тогда снесли два дома соседей, потому что их построили незаконно на нашей земле. Собрались более 300 человек, угрожали мне.

— После сентябрьского конфликта в Баткене все жители вернулись в село? Удалось ли вам до начала зимы заменить разбитые окна и крыши?

— Да, все жители вернулись, жизнь продолжается. Окна и крыши заменили. Но меня теперь волнует судьба раненых во время конфликта.