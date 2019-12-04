Дело Азимжана Аскарова. Правозащитник направил кассацию в Верховный суд

Отбывающий пожизненное наказание известный правозащитник Азимжан Аскаров решил обратиться в Верховный суд. Он написал кассационную жалобу и потребовал пересмотра его уголовного дела по новым обстоятельствам. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

Азимжан Аскаров не согласен с решением Чуйского областного суда, оставившего в силе приговоры нижестоящих инстанций о пожизненном заключении.

«Суд не выполнил рекомендации Комитета ООН по правам человека. А это значит, правительство нарушило договоренности по ряду международных соглашений. Поэтому Азимжан Аскаров подал в суд и на кабинет министров. В кассации, которая направлена в Верховный суд, он указал, что должен сам присутствовать на заседании и изложить свои доводы. Кроме того, он написал письма спецдокладчикам ООН. На днях мы их отправим», — рассказал Валерьян Вахитов.

2 декабря Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.