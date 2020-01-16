Азимбек Бекназаров об инициативе проведения референдума

Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров разъяснил суть законопроекта о проведении референдума. Документ внесен в Жогорку Кенеш.

По словам посла, нардепы Дастан Бекешев и Чыныбай Турсунбеков необоснованно критикуют народную инициативу.

«Говорят, что неизвестны инициаторы, не соблюдена процедура. Но все процедуры соблюдены, инициаторы известны. Можем их назвать поименно. Перед началом сбора подписей мы прошли регистрацию в Минюсте и получили свидетельство. Мы предлагаем спросить у народа, нужна ли конституционная реформа Кыргызстану. Чыныбай Турсунбеков был спикером, когда в 2016 году изменили Конституцию. Все он хорошо знает», — сказал Азимбек Бекназаров.

Он поблагодарил других депутатов Жогорку Кенеша за поддержку.

Как сообщалось ранее, на референдум инициаторы, в числе которых был Азимбек Бекназаров, предлагают вынести три вопроса: считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая был признан субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались президент и Жогорку Кенеш; какую форму правления вы предпочитаете — парламентскую или президентскую; какая избирательная система должна быть в стране — пропорциональная, мажоритарная или смешанная? Они собрали 12 тысяч 700 подписей.

Отметим, что последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике проведено восемь плебисцитов, и все касались внесения поправок в Конституцию.