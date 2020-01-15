Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения

В соответствии с концепцией развития музея проводятся эволюционное реформирование системы управления и корректировка функций подразделений. Об этом 24.kg сообщил директор Государственного исторического музея Кенешбек Алмакучуков.

По его словам, в музее работают 102 человека, из которых порядка 40 — научный состав.

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Директор Исторического музея отметил, что в прошлом году на работу приняли четырех человек, уволились семь, в том числе четыре по собственному желанию. Трех сотрудников уволили за курение в музее, некомпетентность и невыполнение должностных обязанностей.

«Мы не форсируем события. Ведь это связано с людьми. Разумеется, со всеми проводились беседы, однако у всякого терпения есть границы. У каждого гражданина есть возможность обжаловать решение, но только один воспользовался этим правом. Поэтому неуместно говорить о «массовости» и «необоснованности», — заключил Кенешбек Алмакучуков.

Напомним, что работники Государственного исторического музея заявляли о необоснованных массовых увольнениях со стороны директора. По их словам, Кенешбек Алмакучуков уволил нескольких сотрудников по статье. Объяснил это тем, что не сошлись характерами.