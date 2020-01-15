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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Сотрудники Исторического музея жалуются на необоснованные увольнения

Сотрудники Национального исторического музея заявляют о необоснованных массовых увольнениях со стороны директора. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, директор Исторического музея Кенешбек Алмакучуков уволил нескольких сотрудников по статье. Объяснил это тем, что не сошлись характерами, говорят они.

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«Это уже крик души. Наш директор Кенешбек Алмакучуков стал незаконно увольнять сотрудников. Вчера была последняя капля, он бывшего заместителя директора по науке не впустил в музей. Музей готов к открытию. Да, есть небольшие недочеты, несогласия между нашей и концепцией немецкой стороны, но, тем не менее, мы находимся под их гнетом», — сказала заместитель директора Исторического музея по научной работе Анаркуль Исраилова.

По словам сотрудников, они обращались в Минкультуры с заявлением о необоснованных увольнениях. По этому вопросу создана специальная комиссия, которая должна начать свою работу сегодня.

Директор музея для комментариев пока недоступен.

Напомним, министр культуры Азамат Жаманкулов заявлял, что ведомство планирует открыть Национальный исторический музей в первой половине 2020 года. Он отметил, что открытие музея откладывают из-за судебного процесса по реконструкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140553/
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