В мэрии примут меры к водителю, который требовал с пассажиров по 20 сомов

Установленный тариф за проезд на микроавтобусном маршруте № 117 после 21.00 составляет 12 сомов, и водитель не имел права брать с пассажиров по 20 сомов. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта Бишкека.
Читайте по теме
По их данным, обращение будет рассмотрено завтра с участием руководителя ОсОО «Дордой Транс», обслуживающего данный маршрут, и непосредственно водителя. По результатам проверки будет предоставлена подробная информация о принятых мерах.
Напомним, накануне в 23.01 водитель маршрутного такси № 117 требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд. Об этом 24.kg сообщил читатель. Все заплатили ту сумму, которую он самовольно установил. Однако у одного пассажира не хватило средств, и водитель попросил его выйти.