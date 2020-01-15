В мэрии примут меры к водителю, который требовал с пассажиров по 20 сомов

Установленный тариф за проезд на микроавтобусном маршруте № 117 после 21.00 составляет 12 сомов, и водитель не имел права брать с пассажиров по 20 сомов. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта Бишкека.

Читайте по теме Водитель маршрутки в Бишкеке требовал 20 сомов за проезд По их данным, обращение будет рассмотрено завтра с участием руководителя ОсОО «Дордой Транс», обслуживающего данный маршрут, и непосредственно водителя. По результатам проверки будет предоставлена подробная информация о принятых мерах.