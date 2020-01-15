11:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В мэрии примут меры к водителю, который требовал с пассажиров по 20 сомов

Установленный тариф за проезд на микроавтобусном маршруте № 117 после 21.00 составляет 12 сомов, и водитель не имел права брать с пассажиров по 20 сомов. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта Бишкека.
Читайте по теме
Водитель маршрутки в Бишкеке требовал 20 сомов за проезд

По их данным, обращение будет рассмотрено завтра с участием руководителя ОсОО «Дордой Транс», обслуживающего данный маршрут, и непосредственно водителя. По результатам проверки будет предоставлена подробная информация о принятых мерах.

Напомним, накануне в 23.01 водитель маршрутного такси № 117 требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд. Об этом 24.kg сообщил читатель. Все заплатили ту сумму, которую он самовольно установил. Однако у одного пассажира не хватило средств, и водитель попросил его выйти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140525/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель маршрутки в Бишкеке требовал 20 сомов за проезд
Очередная авария с участием маршрутки произошла в центре Бишкека
Пострадавшим пассажирам маршрутки оплатят медицинские расходы
Мэрия Бишкека выбрала лучшую компанию-перевозчика
Мальчик не смог оплатить проезд. Водитель маршрута № 7 удерживал его в салоне
Жителей ГЭС-3 в селе Аламедин не будут лишать единственного маршрута
Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют маршрутки
Определены лучшие и худшие города для автомобилистов. Бишкек в рейтинг не попал
Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей маршруток
В городе Ош у водителей маршруток будет единая форма
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Следствие по&nbsp;делу Курсана Асанова завершается Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
11:42
Митинг в поддержку Баткена. Президента просят принять участников акции Митинг в поддержку Баткена. Президента просят принять у...
11:31
На митинге в Бишкеке в провокациях на границе обвинили власти Таджикистана
11:28
Видео возможного попадания ракет в Boeing в Иране опубликовали американские СМИ
11:22
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Премьер встревожен и вызывает на ковер чиновников
11:05
В 70 процентах случаев насилие происходит в семьях, злоупотребляющих алкоголем