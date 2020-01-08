09:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Экс-депутат Садыр Жапаров не будет переведен в колонию-поселение

Экс-депутата парламента Садыра Жапарова не переведут в колонию-поселение. Об этом сообщили в ГСИН.

По ее данным, осужденные за преступления в составе организованной группы или преступной организации не могут быть переведены в колонию-поселение и к ним не применяют условно-досрочное освобождение.

«Ответ на запрос адвоката и справка, размещенные в социальных сетях, действительно выданы администрацией учреждения № 1 ГСИН. Однако при их подготовке и выдаче не учли требования норм вышеназванного закона. По факту проводится служебное расследование, по результатам которого виновных накажут в дисциплинарном порядке», — сообщили в ГСИН.

Читайте по теме
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова

Адвокат Садыра Жапарова Шерабедин Токтосунов сообщил 24.kg, что обжаловать постановление ГСИН юристы не будут, поскольку изначально не обращались туда, но с этим решением не согласны.

«С Садыра Жапарова при пересмотре его дела по новым обстоятельствам обвинение в том преступлении, на которое указывает ГСИН, сняли. А по тому обвинению, по которому он сейчас проходит осужденным, подходит срок для его перевода. Однако почему-то именно в отношении моего подзащитного такое предвзятое отношение», — сказал Шерабедин Токтосунов.

Напомним, суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Райым или райымдуулук, что ответит президент
В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова
Помилование Садыра Жапарова. В поддержку нардепа собрано 500 тысяч подписей
Почему амнистия Садыра Жапарова — пока пустая формальность
Президент Кыргызстана игнорирует письма сторонников Садыра Жапарова
Президента призывают не бояться Садыра Жапарова и амнистировать его
Сторонники Садыра Жапарова выйдут на мирный митинг
Освобождение Садыра Жапарова. Ходатайство об амнистии передано в прокуратуру
Помилование Садыра Жапарова. Документов для решения вопроса не хватает
Популярные новости
Новый взгляд на&nbsp;традиции кыргызов от&nbsp;Диармуа Шерри из&nbsp;Ирландии Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии
Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Кого назвали главной звездой Instagram&nbsp;&mdash; 2019. Стали известны итоги жюри Кого назвали главной звездой Instagram — 2019. Стали известны итоги жюри
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
8 января, среда
09:44
В ближайшие часы в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный туман В ближайшие часы в Бишкеке и Чуйской области ожидается...
09:43
В Узгене у пенсионера милиция обнаружила 4 килограмма наркотиков и револьвер
09:29
Экс-депутат Садыр Жапаров не будет переведен в колонию-поселение
09:17
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 января
08:45
Загрязнение воздуха в Бишкеке. После снега уровень немного снизился
7 января, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
19:55
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах