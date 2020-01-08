Экс-депутат Садыр Жапаров не будет переведен в колонию-поселение

Экс-депутата парламента Садыра Жапарова не переведут в колонию-поселение. Об этом сообщили в ГСИН.

По ее данным, осужденные за преступления в составе организованной группы или преступной организации не могут быть переведены в колонию-поселение и к ним не применяют условно-досрочное освобождение.

«Ответ на запрос адвоката и справка, размещенные в социальных сетях, действительно выданы администрацией учреждения № 1 ГСИН. Однако при их подготовке и выдаче не учли требования норм вышеназванного закона. По факту проводится служебное расследование, по результатам которого виновных накажут в дисциплинарном порядке», — сообщили в ГСИН.

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Адвокат Садыра Жапарова Шерабедин Токтосунов сообщил 24.kg, что обжаловать постановление ГСИН юристы не будут, поскольку изначально не обращались туда, но с этим решением не согласны.

«С Садыра Жапарова при пересмотре его дела по новым обстоятельствам обвинение в том преступлении, на которое указывает ГСИН, сняли. А по тому обвинению, по которому он сейчас проходит осужденным, подходит срок для его перевода. Однако почему-то именно в отношении моего подзащитного такое предвзятое отношение», — сказал Шерабедин Токтосунов.

Напомним, суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.