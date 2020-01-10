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Общество

Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет в Иране

В интернете появилось видео, на котором, вероятно, изображен фрагмент, когда ракета попадает в украинский лайнер, потерпевший крушение в Иране. Материал появился на сайте bellingcat.com.

В публикации отмечается, что видео опубликовал в своем Telegram иранский активист Нариман Гариб. Подлинность кадров проверяют журналисты Bellingcat и The New York Times. В начале видео в черном небе появляется яркая вспышка. Через короткий промежуток времени слышен взрыв.

Bellingcat удалось установить точку, с которой велась съемка. Журналисты, занимающиеся расследованиями, отмечают, что место съемки соответствует направлению, в котором двигался вылетевший из аэропорта Тегерана украинский борт.

с сайта Bellingcat
Фото с сайта Bellingcat. Фрагмент возможного попадания ракеты в украинский лайнер

Между тем американский журнал Newsweek со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что самолет был сбит по ошибке. По данным издания, лайнер якобы мог быть сбит зенитным ракетным комплексом советской разработки «Тор-М1». И, по словам представителя из Пентагона, это произошло случайно. Сходная информация у CBS News.
 
Источники телеканала сообщили, что якобы американские спутники засекли запуск двух ракет «земля—воздух» прямо перед крушением украинского воздушного судна. Пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» рухнул вблизи аэропорта Тегерана 8 января.  Погибли 176 человекПо данным пресс-службы МИД Украины, в авиакатастрофе в Иране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРГ и 3 гражданина Великобритании.
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