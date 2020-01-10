Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет в Иране

В интернете появилось видео, на котором, вероятно, изображен фрагмент, когда ракета попадает в украинский лайнер, потерпевший крушение в Иране. Материал появился на сайте bellingcat.com.

В публикации отмечается, что видео опубликовал в своем Telegram иранский активист Нариман Гариб. Подлинность кадров проверяют журналисты Bellingcat и The New York Times. В начале видео в черном небе появляется яркая вспышка. Через короткий промежуток времени слышен взрыв.

Bellingcat удалось установить точку, с которой велась съемка. Журналисты, занимающиеся расследованиями, отмечают, что место съемки соответствует направлению, в котором двигался вылетевший из аэропорта Тегерана украинский борт.

Фото с сайта Bellingcat. Фрагмент возможного попадания ракеты в украинский лайнер