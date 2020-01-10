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Общество

Инцидент на границе. Эвакуированным сельчанам помогает офис Красного Полумесяца

Из местности Дахма эвакуировано 230 человек, из них большинство дети. Об этом сообщила пресс-служба Красного Полумесяца.

По ее данным, команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана оказывает помощь жителям Баткенской области.

«Мы предоставили перемещенным жителям продукты питания, горячий хлеб, детям доставлены гигиенические наборы. Женщинам и детям также оказывается психосоциальная поддержка. В местную школу размещены 130 детей и 100 взрослых», — отметили в организации. 

Напомним, что сегодня ночью в местности Кочо-Карын граждане Таджикистана закидали камнями автомашину. Она ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны РТ из охотничьего ружья.

9 января днем жители Кок-Таша заявили, что граждане Таджикистана пытались поджечь дом их односельчанина.
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