В Государственной налоговой службе ответили на обвинения Дастана Бекешева

В Государственной налоговой службе Кыргызстана ответили на обвинения депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

В соответствии с заключением по итогам анализа сведений, указанных в декларации за 2018 год, у депутата Жогорку Кенеша выявили ряд несоответствий. Так, по данным Государственной регистрационной службы, у Дастана Бекешева значится незавершенный объект в Бишкеке, а в ЕНД в имуществе указана квартира. По данным Минюста, Дастан Бекешев проходит как руководитель и учредитель общественного объединения, зарегистрированного 5 ноября 2018-го.

Кроме того, согласно данным двух коммерческих банков, у Дастана Бекешев есть три депозитных счета: два — в долларах и один — в сомах, но они не указаны в декларации.

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«ГНС не имеет права менять или корректировать данные, указанные в декларациях государственных и муниципальных служащих, тем более заниматься приписками. Это невозможно», — подчеркнули в Налоговой службе и добавили, что только служащие вправе вносить дополнения или изменения в свои декларации.

В ГНС напомнили, что нет необходимости каждому государственному и муниципальному служащему направлять в Налоговую службу письменный запрос с просьбой предоставить копию бумажной декларации. «Каждый госслужащий в своем «кабинете» на сайте ГНС имеет возможность скачать или распечатать отчет», — сказали в ГНС.

Дастан Бекешев не согласен с позицией ГНС и заявляет, что налоговики приписали лишние суммы, и отметил, что он живет не в квартире, а в строящемся объекте и является главой общественного фонда.

В Генпрокуратуру поступили заключения Налоговой службы в отношении более 70 депутатов Жогорку Кенеша.