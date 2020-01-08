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Общество

В Бишкеке установят восемь новых светофоров

В Бишкеке установят восемь новых светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление городского транспорта объявило конкурс на строительство и установку светофоров на восьми участках. На эти цели муниципалитет планирует потратить 4 миллиона 100 тысяч 488 сомов. Заявки участников тендера принимаются до 16 января.

Объекты появятся:

  • на перекрестке улиц Щербакова и Орозбекова;
  • на перекрестке улиц Ауэзова и Кольбаева;
  • на перекрестке улиц Садыгалиевой и Жамгырчинова;
  • на перекрестке улиц Дэн Сяопина и Кустанайской;
  • на перекрестке улиц Асаналиева и Алтымышева;
  • на улице Махатмы Ганди напротив «ИСИТО»;
  • на улице 7 Апреля напротив микрорайона «Улан-2»;
  • в микрорайоне № 4 возле школы № 17.

В мэрии добавили, что в 2019 году в Бишкеке появились 25 транспортных и пешеходных светофоров.
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