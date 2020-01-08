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Общество

Чего не хватает для решения проблемы домашнего насилия, рассказала депутат

Проблему домашнего насилия нужно решать комплексно, считает депутат парламента Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, вопрос с семейным насилием остро стоит во всем мире, в том числе и в экономически развитых странах. «Важно то, как государство смотрит на эту проблему и какие меры принимает», — сказала нардеп.

«Мы долго работали над законом о защите от домашнего насилия (принятым в 2017 году). Больше акцентировали внимание на превентивных мерах. Лучше предупредить насилие, чем потом бороться с его последствиями. К сожалению, на реализацию закона не хватает финансирования. Хотя депутаты проголосовали за этот законопроект после того, как правительство пообещало выделить 25 миллионов сомов», — напомнила Айнуру Алтыбаева.

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«Государство должно создавать условия для пострадавших от домашнего насилия. В Оше, к примеру, действует кризисный центр «Ак журок», практически он работает на три области — Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую. Они арендуют помещение под убежище в областной больнице. Все время приходится просить главврача продлить аренду, потому что периодически их оттуда выгоняют», — сказала она 24.kg.

«К сожалению, мы говорим о насилии только после того, как что-то произойдет. Общество не должно быть равнодушным. Разве соседи не знают, когда рядом кого-то регулярно насилуют?» — задалась вопросом Айнуру Алтыбаева, приведя в пример случай в Араване. Больше года там 45-летний мужчина насиловал свою 15-летнюю дочь.
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