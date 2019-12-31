Убийство Саймаити. Депутатская комиссия будет работать два месяца

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити продлила работу на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в комиссии.

Отмечается, что приходят еще дополнительные ответы на запросы, которые члены комиссии отправили в МВД и ГКНБ. Но будет ли эта информация доступна СМИ, нардепы пока не решили.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.