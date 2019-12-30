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Общество

Обвиняемого в краже дела о мародерстве Абдували Акжолова признали невменяемым

Обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями во время апрельских событий 2010 года полковника милиции Абдували Акжолова признали невменяемым. Об этом 24.kg сообщил адвокат Абаз Мамбетакунов.

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По его словам, в настоящий момент суд рассматривает дело о приостановлении уголовного преследования в отношении Акжолова.

«Были проведены несколько психолого-психиатрических экспертиз. Все они подтвердили, что Абдували Акжолов невменяем и в настоящий момент не может отвечать за свои действия. Доказательств того, что мой подзащитный якобы организовал пожар в Чуйском облсуде, нет. В это время он находился на лечении в больнице после того, как его избили сотрудники ГСКН. Всего в отношении Абдували Акжолова возбуждено более пяти уголовных дел, в том числе незаконный сбыт наркотических средств. Часть из них были прекращены. Сейчас суд должен возобновить дело по апрельским событиям 2010 года в отношении моего подзащитного. Однако это дело подлежит прекращению», — сказал Абаз Мамбетакунов.

Напомним, в июле 2015 года в здании Чуйского облсуда произошел пожар. Из сейфа судьи пропало дело о мародерствах 7 апреля 2010 года. По подозрению в организации поджога и кражи был обвинен полковник милиции Абдували Акжолов. Кроме того, полковника милиции обвинили в вымогательстве взятки у депутата Бишкекского горкенеша и незаконном сбыте наркотических средств. После задержания он заявил о пытках, примененных к нему сотрудниками ГСКН.
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