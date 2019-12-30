Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем

Президент Татарстана подарил автомобиль и выделил водителя супруге бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раисе Атамбаевой. Об этом сообщает пресс-служба партии СДПК.

Поводом стала фотография Раисы Атамбаевой в общественном транспорте. Глава Татарстана Рустам Минниханов так расстроился, что подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо.

Раиса Атамбаева поблагодарила за его человечность, сопереживание и поддержку. Раиса Атамбаева в заявлении подчеркнула, что народная поддержка придает ей сил и надежду на лучшее. Она добавила, что люди узнают ее на улице, поддерживают и просят передать слова благодарности Алмазбеку Атамбаеву за его работу во благо страны. Она отметила, что для нее было естественным пользоваться общественным транспортом.

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Отметим, Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Он получил дополнительные уведомления о подозрении по статьям «Захват заложника с целью принуждения государства», «Незаконное обогащение», «Легализация преступных доходов» УК КР.

Всего Алмазбеку Атамбаеву следователи МВД, Генеральной и Военной прокуратуры вручили 14 уведомлений. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям УК КР.