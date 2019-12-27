Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву подозревают в организации тяжких преступлений

Заместителю председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой вручили уведомление о подозрении в организации трех тяжких преступлений. Об этом журналистам рассказал ее адвокат Замир Жоошев.

По его словам, уведомление о подозрении необоснованное, поскольку у следствия нет доказательств.

«Сегодня Кундуз Жолдубаева была приглашена в следственную службу МВД на допрос. Об этом я узнал от следователя, который сообщил, что моя подзащитная ознакомлена с текстом уведомления о подозрении в массовых беспорядках, захвате заложников и покушении насильственного захвата власти. Прежде, чем человека обвинить хотя бы в краже 100 сомов, у следствия должны быть обоснованные подозрения, тем более по таким тяжким статьям. Должно быть фото, видео, но этого нет и не может быть. Если Кундуз Жолдубаева и организовывала что-либо, то это была лишь защита сотрудников «Альфа» ГКНБ от нападения толпы, которая скопилась по своей инициативе после штурма дома Алмазбека Атамбаева», — сказал Замир Жоошев.

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Он добавил, что по закону, судебные заседания по мере пресечения должны проходить открыто в присутствии средств массовой информации, но суды избрали практику закрытого рассмотрения.

Сегодня заместителю председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой, депутатам Жогорку Кенеша Асель Кодурановой, Ирине Карамушкиной, а также стороннику Алмазбека Атамбаева Мээрбеку Мискенбаеву вручено уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти.