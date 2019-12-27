Просьбу вернуть долг сын руководителя аппарата Жогорку Кенеша игнорирует

Специалист в области PR-технологий Азим Азимов опубликовал в Facebook еще один пост, напоминая руководителю аппарата Жогорку Кенеша Саматбеку Ибраеву и его сыну Данияру, что долги нужно возвращать.

По его словам, восемь человек сообщили, что Саматбек и Данияр Ибраевы должны им огромные суммы денег. «У кого-то они заняли с концами сотни тысяч долларов. А кому-то, как сообщают, должны лошадь, которую получили два года назад, пообещав трудоустроить на работу в аппарат парламента. На работу не взяли, лошадь не вернули. И смех и грех», — пишет Азим Азимов.

Азим Азимов напомнил, что Саматбек Ибраев является главным спонсором фильма о Саякбае Каралаеве. «В интервью он с гордостью сообщал, что вложил более $1 миллиона в эту картину. Другим кинопродуктом этого мецената является фильм «Легенда», чей бюджет превышает $250 тысяч. У семейного бизнеса Ибраевых даже есть собственная футзальная команда — «Строй-Мир» ( FC StroiMir ), которая является чемпионом республики. Мой друг рассказывает, что Данияр Ибраев хвастался о том, что тратит на команду более $25 тысяч в месяц», — отметил Азим Азимов и добавил: благотворительность — это прекрасно, особенно хороша она за свой счет, а не на заемные деньги.

Напомним, первый пост Азим Азимов написал три дня назад. Данияра Ибраева просили связаться с его другом, которому тот должен деньги, но просьба была проигнорирована.