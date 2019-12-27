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Общество

Фонд «Помогать легко» хочет вернуть депутатам деньги за линейный ускоритель

Фонд «Помогать легко» предложил депутатам вернуть их деньги за линейный ускоритель. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила исполнительный директор организации Динара Аляева.

По ее словам, 22 дня назад фонд направил письма депутатам Жогорку Кенеша с предложением вернуть однодневную зарплату, которую они перевели на благотворительный сбор на линейный ускоритель. Ответ получили только от Дастана Бекешева, Бакыта Торобаева и Искендера Гайпкулова. Последний указал, что в момент проведения сбора не был депутатом, а первые два не возражают против приобретения на эти средства реагентов для анализов.

«Когда поднимался мной вопрос о коррупции в тендерах на линейный ускоритель, та же Наталья Никитенко, председатель комитета по борьбе с коррупцией, и бровью не повела, а за зарплату нардепов написала заявление в Финпол на фонд. Про Матраимовых этот комитет тоже помалкивает. Удобно. Теплые кресла в ЖК никто не хочет на борьбу с коррупцией поменять», — написала Динара Аляева.

Напомним, 7 мая 2016 года фонд инициировал национальную кампанию «1 доллар за жизнь» для приобретения линейного ускорителя для лечения онкобольных. За один год из необходимых $4 миллионов собрано $60 тысяч. Осенью 2017-го бывший премьер-министр Сапар Исаков объявил, что «Кумтор Оперейтинг компани» выделяет $10 миллионов для покупки оборудования для онкологической службы. В апреле 2019 года подписан трехсторонний договор на поставку линейного ускорителя.

В фонде отмечают, что в октябре 2017 года был проведен круглый стол, на котором принято решение о направлении собранных средств на улучшение качества диагностики онкобольных: для детского отделения закуплен аппарат УЗИ, проведен тендер на закупку реагентов для анализов онкобольным.

Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев говорил, что линейные ускорители могут начать работу в первом квартале 2020-го.
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