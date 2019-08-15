Линейные ускорители начнут работать в Кыргызстане в 2020 году

Линейные ускорители могут начать работу в первом квартале 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Он напомнил, что в апреле подписан договор с поставщиком. «Все идет по графику. В тендере мы указали, что закупать будем у производителей. Это сложная аппаратура, она изготавливается по заказу. Всего мы приобрели два линейных ускорителя», — сообщил он.

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Космосбек Чолпонбаев добавил, что сейчас в Национальном и Ошском онкологических центрах готовят помещения для их установки.

Кроме того, для онкологической службы республики приобрели другое высокотехнологичное оборудование на средства, выделенные компанией Centerra Gold.

Линейный ускоритель для Национального центра онкологии и гематологии поставит MN Medical OU за 270 миллионов 653 тысячи 243,3 сома в течение шести месяцев после подписания договора.

Компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на закупку оборудования для онкологического центра.