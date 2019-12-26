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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Суд оправдал 18-летнего парня, подозреваемого в сексуальных домогательствах

Судья Первомайского районного суда Бишкека Айбек Эрнис уулу вынес оправдательный приговор в отношении 18-летнего подсудимого, обвиняемого в сексуальных домогательствах

Отметим, разбирательство постоянно переносилось, а потерпевшие заявляли 24.kg, что подозреваемые требовали отозвать заявление. Сам подсудимый утверждал, что 13-летнюю воспитанницу не трогал.

«У ребенка психологическая травма. Судья, такое ощущение, аргументов наших адвокатов не слышал», — рассказала мама девочки и добавила, что как только адвокаты получат на руки копию приговора, они обжалуют его в вышестоящей инстанции.

Потерпевшие считают, что Айбек Эрнис уулу вынес неправомерный приговор. 

Инцидент произошел в 2016 году в одном из детских летних лагерей. Вожатый якобы начал приставать к одной из девочек. «Она мне не сразу сказала. А когда я узнала обо всем, обратилась в милицию. Мы дошли до суда. Но подсудимый так никакого наказания и не понес», — сказала мать девочки.
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