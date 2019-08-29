Мать девочки, якобы пострадавшей от сексуальных домагательств 18-летнего вожатого, обвиняет судью Первомайского суда Айбека Эрнис уулу в предвзятости и сговоре. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, разбирательство постоянно переносится. И обвиняемые требуют от нее, чтобы она отозвала свое заявление. Сам подсудимый утверждает, что свою 13-летнюю воспитанницу не трогал. «У ребенка психологическая травма. Этот кошмар длится три года. Судья, такое ощущение, аргументов наших адвокатов не слышит», — посетовала женщина.

Она подчеркнула, что в 2016 году вожатый якобы начал приставать к ее дочке. «Она мне не сразу сказала. А когда я узнала обо всем, обратилась в милицию. Мы дошли до суда, но теперь на нас давят, чтобы мы забрали заявление, иначе дело закроют за истечением срока давности, а сам подсудимый отделается легким испугом. За отсутствием состава преступления», — сказала мать девочки.

Отметим, Айбек Эрнис уулу — судья, приговоривший Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова к восьми годам тюрьмы. Сегодня политики вышли на свободу, а их дело отправлено на пересмотр в Первомайский суд.