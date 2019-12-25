Цифра дня. 76 улиц Бишкека получат названия

76 улиц в столице получат названия. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынес Бишкекский городской кенеш.

Как отмечается в справке-обосновании, эти улицы не имеют официальных названий. Кроме того, предлагается присвоить аллее от проспекта Чингиза Айтматова до здания старого аэропорта наименование «Аллея авиационной славы Кыргызстана».

В случае принятия постановления потребуется установить 503 аншлага, ориентировочная стоимость изготовления и установки — от 618 тысяч 690 сомов.