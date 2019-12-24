Нурбек Токтакунов обратился в милицию с заявлением об угрозах

Адвокат Нурбек Токтакунов обратился в милицию с заявлением о поступающих в его адрес угрозах. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, заявление зарегистрировано в журнале учета информации, но ему неизвестно, началось ли досудебное производство по этому факту и попало ли его заявление в Единый реестр преступлений и проступков. Он добавил, что готов предоставить всю необходимую информацию.

«Беседу со мной уже провели», — сказал Нурбек Токтакунов.

В УВД Первомайского района 24.kg подтвердили, что заявление получено. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 145 «Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья» УК КР.

Отметим, что юрист пожаловался на угрозы накануне мирного митинга на площади Ала-Тоо у памятника событиям 7 апреля 2010 года в защиту свободы слова и против коррупции #REакция 2.0. Участники акции протеста потребовали от властей реальных реформ, а также ареста экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Ранее Нурбек Токтакунов подал заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить законность происхождения богатства Райымбека Матраимова, расходы которого превышают его официальные доходы.