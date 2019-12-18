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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

«Успокойся, а то порвем». Юрист Нурбек Токтакунов заявляет об угрозах

Юристу и главе партнерской группы «Прецедент» Нурбеку Токтакунову поступают звонки с угрозами. Об этом он сообщил 24.kg.

Напомним, что в суде по модернизации ТЭЦ Бишкека он представляет интересы бывшего премьер-министра Сапара Исакова. По словам адвоката, звонок с угрозой поступил сегодня перед митингом #REакция 2.0.

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«Сегодня мне позвонили и сказали: «Мы же тебя предупреждали, хватит свои митинги-шмитинги, успокойся, а то порвем». По голосу звонивший взрослый мужчина. В этот момент рядом со мной были мои коллеги, которые слышали разговор. Выяснилось, что с этого абонентского номера мне звонили еще вчера. Звонивший спросил, почему я не беру трубку со вчерашнего дня. Таких разговоров раньше не было, но сочувствующие мне сотрудники ГКНБ советовали уехать из страны», — сказал Нурбек Токтакунов.

Отметим, что сегодня на площади Ала-Тоо у памятника событиям 7 апреля 2010 года прошел мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции #REакция 2.0. Участники акции протеста потребовали от властей реальных реформ, а также ареста экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Ранее Нурбек Токтакунов подал заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить законность происхождения богатства Райымбека Матраимова, расходы которого превышают его официальные доходы.

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