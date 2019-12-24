Дело Атамбаева. Бывший президент ушел с судебного процесса

Первомайский районный суд перенес судебное разбирательство по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева в здание ГКНБ.

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Адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что Алмазбек Атамбаев отказался участвовать на процессе.

«Защита заявляла ходатайство о переносе процесса в здание Первомайского районного суда. Слушание проводилось в кабинете — в помещении площадью 15 квадратов. Все участники процесса, а это 18 человек, сидели лицом к лицу с прокурором и судьей Эмилбеком Каиповым. Ни санитарные, ни медицинские, ни правовые нормы не соблюдены. Адвокаты ходатайствовали о проведении заседания без Алмазбека Атамбаева, однако нам и в этом отказали. В итоге бывший президент просто встал и ушел с заседания, судья объявил перерыв», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что бывший глава государства не отвечает на вопросы и вообще не реагирует на участников процесса.

Защита также заявила ходатайство о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении академика Абдухалима Райимжанова, но судья Эмилбек Каипов отказал в его удовлетворении.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.