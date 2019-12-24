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Общество

Делом правозащитника Азимжана Аскарова заинтересовались спецдокладчики ООН

Уголовным делом отбывающего пожизненное наказание известного правозащитника Азимжана Аскарова заинтересовались в ООН. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, он передал документы спецдокладчику по вопросам национальных меньшинств. Верховный суд направил кассационную жалобу Азимжана Аскарова в инстанцию Базар-Коргонского района.

«Как мне сообщили, сейчас канцелярия суда собирает все необходимые документы. Думаю, что в конце января в ВС состоятся слушания по пресмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Документы по отчуждению единственного жилья согласно вынесенному постановлению об аресте и о том, что правительство Кыргызстана проигнорировало рекомендации Комитета ООН по защите прав человека, также переданы спецдокладчикам», — добавил Валерьян Вахитов.

2 декабря Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК, по которой Азимжан Аскаров получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
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