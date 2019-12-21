Водитель не выпустил мальчика из автобуса. Милиция возбудила уголовное дело

По факту удержания несовершеннолетнего ребенка водителем одного из автобусов начато досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, факт зарегистрировали в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконное лишение свободы» УК КР.

«По материалам досудебного производства проводятся следственные мероприятия», — отметили в ГУВД.

Напомним, в редакцию 24.kg обратилась жительница Бишкека. Она рассказала, что водитель автобуса № 7 не выпустил ее сына из транспорта из-за того, что последний потерял 8 сомов за проезд. В мэрии сообщили, что водитель уволен.