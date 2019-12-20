Уволен водитель автобуса. Он не выпускал школьника, который потерял деньги

Уволен водитель автобуса № 7, который не выпустил 11-летнего мальчика из транспорта из-за того, что тот потерял 8 сомов и не мог оплатить проезд. Об этом 24.kg сообщила советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

По ее словам, теперь в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии будут тщательно следить за каждым водителем общественного транспорта. Алмамбетова отметила, что с водителями будут проводиться разъяснительные работы и таких случаев больше не повторится.

Напомним, в редакцию 24.kg обратилась жительница Бишкека. Она рассказала, что водитель автобуса № 7 не выпустил ее сына из транспорта из-за того, что последний потерял 8 сомов за проезд.