Мальчик не смог оплатить проезд. Водитель маршрута № 7 удерживал его в салоне

Водитель автобуса № 7 не выпустил 11-летнего мальчика из транспорта из-за того, что последний потерял восемь сомов за проезд. Об этом 24.kg сообщила мать ребенка.

По ее словам, вчера сын, выходя из школы, потерял деньги. Занять было не у кого, и телефона с собой у ребенка не было. Сев в автобус, он доехал до своей остановки, сказал водителю, что потерял деньги. Но тот, по словам женщины, накричал на мальчика и не выпустил из салона автобуса. Развернувшись, он повез школьника обратно в сторону города.

«Мы живем в селе Достук. Довезя до Пригородного ребенка, который плакал, водитель его наконец выпустил. Сыну пришлось возвращаться пешком — расстояние между селами примерно полтора километра. Уже темнело. Неужели восемь сомов стоят риска для жизни маленького мальчика? Сколько сбивают на дорогах, да просто могли закинуть в машину и увезти в неизвестном направлении. Это не первый случай, когда водители данного маршрута ведут себя так. Сколько раз жаловалась по телефону доверия, а они только злее становились», — написала в редакцию женщина.

В мэрии Бишкека пообещали проверить информацию и прокомментировать позже.

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