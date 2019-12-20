Огромные очереди за водительскими правами. ГРС не успевает выдавать документы

Заменить временные водительские удостоверения кыргызстанцы должны до 31 декабря. Но выдавать новые начали только 9 декабря, что привело к огромным очередям.

В соцсетях водители жалуются: уже после 12.00 не принимают документы, ссылаясь на то, что сотрудники Госрегистрационной службы просто не успевают всех принять.

«Занимать очередь приходится в 4.00», — сообщают водители.

В ГРС проблему с очередями признают, но что-либо сделать с ними не получается.

Заменить необходимо около 45 тысяч удостоверений в очень сжатые сроки.

В то же время опровергают, что документы принимаются только до обеда. «Никаких ограничений нет. Заявления принимаются в соответствии с графиком работы ГУ «Унаа» с 9.00 до 17.30», — отметили в ведомстве.

Срок действия временных прав установлен до конца года. По сути, государство поставило людей в крайне сложное положение. Они должны в кратчайшие сроки успеть заменить документы. Хотя бесперебойное обеспечение необходимыми бланками — прямая обязанность властей.

В то же время выпуск водительских удостоверений сопровождался скандалами и жалобами компаний. С предыдущими поставщиками договорные отношения завершились в конце 2018 года, и уже в июне 2019-го объявлен первый тендер на поставку бланков как внутренних, так и международных удостоверений. Вскрыть документы планировали 9 июля, но за минуту до истечения срока процедуру перенесли на месяц — одному из участников тендера на покупку бланков водительских удостоверений дали дополнительное время для сбора документов.

В итоге заявки на изготовление бланков водительских прав подавали четыре компании. Тендер состоялся 9 августа. Трое участников ранее упоминались в скандале с поставкой бланков биометрических загранпаспортов. После оглашения решения тендерной комиссии фирма Mühlbauer ID Services GmbH подала жалобу. Она не согласилась с результатами конкурса на изготовление бланков водительских удостоверений. Mühlbauer считает, что компания была поставлена в неравные условия с победителем конкурса на изготовление национальных водительских удостоверений — Банкнотной фабрикой Национального банка Казахстана.

В итоге независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб признала необоснованным заявление немецкой компании Mühlbauer ID Services GmbH.

Напомним, что республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана» бланки водительских удостоверений национального образца оценило в 50 миллионов 430 тысяч сомов, международного — в 346 тысяч 240 сомов. Компанию признали победителем только по первому лоту.

По второму лоту выиграло ОсОО «Гознак». Оно готово изготовить только бланки водительских удостоверений международного образца за 208 тысяч сомов.