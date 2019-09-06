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Общество

Скандал с водительскими правами. Жалобу Mühlbauer признали необоснованной

Независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб признала необоснованным заявление немецкой компании Mühlbauer ID Services GmbH. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Напомним, что Mühlbauer ID Services GmbH подала жалобу. Компания не согласилась с результатами конкурса на изготовление бланков водительских удостоверений. Mühlbauer считает, что компания была поставлена в неравные условия с победителем конкурса на изготовление национальных водительских удостоверений — Банкнотной фабрикой Национального банка Казахстана.

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«5 сентября 2019 года прошло очное заседание независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов. Жалобу рассмотрели с участием представителей Департамента госзакупок, Госрегистрационной, Таможенной и Налоговой служб. Представители Mühlbauer ID Services GmbH заявили, что в цену конкурсной заявки были включены таможенный сбор — 6,5 процента, таможенная очистка в 0,15 процента и НДС — 12 процентов, а также налог для нерезидентов Кыргызстана в 10 процентов. При этом представители немецкой компании утверждали, что конкурсный сбор для победителя конкурса будет составлять 0 процентов», — говорится в сообщении.

«Представители ГРС и Таможенной службы заявили, что размер таможенного сбора составляет не 6,5, а 0,25 процента для всех категорий субъектов, независимо от членства в ЕАЭС. Поэтому компания-победитель и компания-заявитель оплачивают таможенные сборы в одинаковом размере. Стоимость одного бланка, предложенного победителем конкурса, составляет примерно 100,8 сома, стоимость бланка, предложенного заявителем, составляет примерно 103,18 сома. Более того, необходимо учитывать, что стоимость бланков водительских удостоверений покрывается за счет граждан КР. На основании этого в удовлетворении жалобы было отказано», — заключили в комиссии.

Напомним, заявки на изготовление бланков водительских прав подавали четыре компании. Тендер состоялся 9 августа. Трое участников ранее упоминались в скандале с поставкой бланков биометрических загранпаспортов.

На сегодня в ГРС закончились бланки водительских удостоверений. Сейчас выдают только временные права.
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