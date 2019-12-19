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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Еще один член госкомиссии по Кой-Ташу нашел расхождения в заключении

Еще один член госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа генерал Артур Медетбеков заявил 24.kg, что между заключением, которое было озвучено в парламенте 12 декабря, и тем документом, который подписали представители комиссии, имеются расхождения.

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По его словам, в том варианте, который зачитал в качестве доклада депутат Тынчтык Шайназаров, были указаны фамилии действующего депутата Рыскелди Момбекова и экс-нардепа Равшана Джеенбекова. Причем в случае с первым Шайназаров отметил, что «Момбекова привлек своими незаконными действиями бывший президент Атамбаев», а когда говорил о Джеенбекове, заявил, что тот назвал Атамбаева трусом, который «спрятался в доме, когда пришел спецназ».

«Но в том проекте, который подписывали мы, эти фамилии в описательной части не звучали, не прописывали их и в выводах. Вероятно, Тынчтык Шайназаров, зачитывая причинно-следственную связь, назвал на свое усмотрение фамилию Момбекова. Что же касается Равшана Джеенбекова, то он не называл Атамбаева трусом, когда мы его опрашивали. Здесь, вероятно, погрешности перевода. Дословно Джеенбеков сказал так: «Атамбаев, испугавшись вооруженных людей, которые к нему пришли, скрылся в углу». Но слово «трус» не звучало», — сказал Артур Медетбеков.

Он также добавил, что, вероятно, Шайназаров, делая доклад, озвучил собственные выводы, но в заключении комиссии такой конкретики по Рыскелди Момбекову и Равшану Джеенбекову не было.

Отметим, экс-судья Конституционной палаты, член госкомиссии Клара Сооронкулова заявила, что на заседании Жогорку Кенеша был представлен не тот документ, который подписывали члены госкомиссии. Никто из ее коллег по комиссии, включая ее главу — вице-премьер-министра Жениша Разакова, не подтвердил эти слова.

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