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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Жениш Разаков: Заявление Клары Сооронкуловой о подлоге заключения беспочвенно

Вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал 24.kg, что заявление экс-судьи Конституционной палаты, члена госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа беспочвенно, и он не понимает, почему Клара Сооронкулова говорит о подлоге.

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По его словам, никакие дополнения в итоговый документ не вносились.

«Я не знаю, о чем говорит Клара Сооронкулова. Мы подписывали окончательный вариант, который был отправлен в парламент и озвучен на пленарном заседании 12 декабря. Все члены госкомиссии были с ним ознакомлены. Более того, за два дня до этого выводы госкомиссии были опубликованы в СМИ. Как может быть, чтобы на палате зачитали какое-то другое заключение? Все заявления о подлоге не имеют под собой почвы. То, что утверждает Сооронкулова, это ее сугубо личное право. Я не буду это даже комментировать», — сказал Жениш Разаков.

Накануне Клара Сооронкулова заявила, что на заседании Жогорку Кенеша был представлен не тот документ, который подписывали члены госкомиссии.
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