Это скандал. Клара Сооронкулова заявляет о подлоге заключения госкомиссии

Экс-судья Конституционной палаты, член государственной комиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа Клара Сооронкулова заявила 24.kg, что заключение, которое было озвучено нардепом Тынчтыком Шайназаровым 12 декабря на пленарном заседании парламента, существенно отличается от того варианта, который подписывала лично она.

По ее словам, в том варианте, под которым стоит ее подпись, не было ни слова об экс-депутате Жогорку Кенеша Равшане Джеенбекове и действующем нардепе Рыскелди Момбекове.

Сейчас я могу сказать: на заседании Жогорку Кенеша был представлен не тот документ, который мы подписывали. Я просто сейчас доказать не могу. Мне упорно не хотели давать заключение, ссылаясь на то, что его нельзя выносить. Клара Сооронкулова

«Мне даже в голову не пришло вычитать его. Я подумать не могла, что текст может быть изменен. А вчера я вычитала. Там так много всяких изменений и дополнений. Помню, на заседании парламента начал возмущаться Рыскелди Момбеков. Я сначала не поняла почему, но потом у меня закралось подозрение — что-то там не то. То же самое касается и Равшана Джеенбекова. А вчера, когда прочитала, увидела, что там столько всего, такой текст я бы никогда в жизни не подписала. Утверждали, что Жениш Разаков приказал. То есть вопрос легитимности этого заключения с повестки не снят. Поскольку ранее говорилось мне, что было проведено заседание и нам представлены выводы, которые мы подписали. Однако потом выяснилось, что это была просто встреча. Юридически есть только один протокол голосования. Это самое последнее заседание, где я выступила против. Никакого другого протокола нет. Я буду заявлять о подлоге тоже. Пусть предоставят мне протокол с моей подписью», — сказала она.

Ранее один из членов комиссии Тынчтык Шайназаров заявил 24.kg, что это единственный вариант, утвержденный всеми представителями, одобренный и не продиктованный властями.

«Никто не диктовал членам государственной комиссии при составлении заключения. Мы его писали, исходя из объективной оценки происходящего», — подчеркивал он.