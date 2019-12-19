Юристы Матраимовых требуют озвучить имена журналистов, проводивших расследование

В Свердловском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Представители Матраимовых выступили с ходатайством озвучить имена всех журналистов, которые участвовали в расследовании о контрабандных схемах на таможне. Они также выступают за предоставление в суд всех материалов журналистского расследования.

Представитель «Азаттыка» Акмат Алагушев попросил суд отклонить ходатайство, поскольку, если озвучивать имена журналистов, это может угрожать их безопасности. «Согласно закону о СМИ, право каждой редакции проводить расследование и редакция сама решает, какие материалы публиковать», — также отметила представитель «Азаттыка» Алтынай Исаева.

Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Следующее заседание состоится 20 января.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.