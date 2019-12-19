История скандального фото. Глава ГРС будет судиться со СМИ

Глава ГРС Алмаз Мамбетов заявил, что подаст в суд на журналистов «Кактуса». Об этом сообщил на пресс-конференции сам председатель Государственной регистрационной службы.

Поводом стала опубликованная фотография мужчины, разъезжающего в Бишкеке на автомобиле с подложными номерами 01KG 578 ACD. Пользователи соцсетей опознали в нем главу ГРС Кыргызстана Алмаза Мамбетова, а в сидящей рядом женщине — зампредседателя ведомства Айнуру Туйбаеву.

«Прежде чем давать такую новость, нужно было прийти ко мне и посмотреть на мое лицо и моего заместителя. Мы, конечно, будем судиться с «Кактусом». Сейчас изучаем другие информационные агентства. Утечка была из центра мониторинга данных ГУОБДД. У меня есть доказательства и факты. Мы нашли, кто это сделал. Я не знаю, с какой целью это было сделано. Думаю, это дело времени, скоро доберемся до истины», — сказал Алмаз Мамбетов.

Напомним, что по инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете. 10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».