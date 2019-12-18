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Общество

Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ

За последние сутки сайт Центра медиа развития www.medialaw.kg подвергся DDoS-атаке и перестал работать.

17 декабря в 16.00 Factcheck.kg опубликовал расследование «Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят», а спустя два часа сайт перестал работать.

Позже DDoS-атаке подверглись другие СМИ, разместившие у себя этот материал, — Kloop, Kaktus.Media, Economist, Govori.tv, VB, knews.kg, «Политклиника».

IT-специалисты оценивают это как самую жесткую, беспрецедентную DDoS-атаку на СМИ.

По данным Центра медиа развития, в восстановлении работоспособности отдельных ресурсов оказывал помощь Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет политики» (ГИИП), который провел небольшое расследование по киберинциденту.

 Эксперты пришли к выводу, что источники кибератак 17 декабря могут быть одни и те же.

DDoS-атака в настоящее время продолжается, большая масса запросов сейчас идет со стороны ЮАР, объем направляемого трафика (запросов) составляет на данный момент 50 мегабит в секунду.

Как известно, во многих странах DDoS-атаки часто используются как инструмент борьбы с правозащитными, расследовательскими медиаресурсами.

По сути, любой, располагающий денежными средствами, может «заказать» такую хакерскую атаку.

Центр медиа развития на протяжении многих лет проводит большую работу по продвижению и защите свободы слова, развитию медиаграмотности и повышению качества отечественной журналистики, а также работу по борьбе с фейковой информацией, разоблачению пропаганды и развитию качественной, расследовательской журналистики в КР.

Ситуация, сложившаяся вокруг СМИ, негативно влияет на свободу слова и представляет реальную угрозу развитию демократического общества. Такие методы давления на журналистов приводят к разрушительным последствиям и подавлению свободы самовыражения.

Напомним, что DDoS-атака на сайт Factcheck.kg произошла спустя некоторое время после размещения статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Отметим, что Factcheck.kg проверяет факты по резонансным темам и персонам. Все данные ресурс берет из открытых источников.

Проблемы с входом на этот ресурс продолжались и у тех сайтов, кто успел разместить перепечатку статьи о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. Эти расходы не соответствуют официальным доходам, которые указал в своих декларациях ее супруг.  
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