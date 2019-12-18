Траты жены Матраимова. DDoS-атака сайта Factcheck.kg продолжается

Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики» исследовал киберинцидент, связанный с DDoS-атакой на интернет-ресурсы в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Уточняется, что вчера вечером примерно с 16.00 DDoS-атаке подверглись медиаресурсы Factcheck.kg, Ecomonist.kg, Kloop.kg, Kaktus.media, sokol.media, vb.kg, knews.kg, Today.kg, politklinika.kg. Взломан сайт medialaw.kg.

«Установлено, на сайт Factcheck.kg направили более 200 гигабайт трафика с 16.00 до 22.00, что составляет приблизительно 75 мегабит в секунду, пиковая нагрузка была около 115 мегабит в секунду, или около 20 гигабайт в час. География запросов с целью атаки к сайту обширна — Китай, Россия, Индонезия, Таиланд, Бразилия, Франция, основная масса запросов шла с КНР — их было свыше 2 миллионов», — говорится в сообщении.

«Следы взлома сайта medialaw.kg, также по предварительным сведениям, ведут в Китай. Использовалась одна так называемая бот-сеть — зараженные определенным вирусом цифровые устройства «зомби», или несколько бот-сетей, управляемых из единого «командного центра», находящегося под управлением злоумышленника», — указали в сообщении.

В общественном фонде заметили, что DDoS-атака в настоящее время продолжается, большая масса запросов сейчас идет со стороны ЮАР, объем направляемого трафика (запросов) составляет на данный момент 50 мегабит в секунду, то есть отмечается небольшое снижение.

Напомним, что DDoS-атака на сайт Factcheck.kg произошла спустя некоторое время после размещения статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

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